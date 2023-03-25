СК начал проверку пиццерии в Коврове из-за отравлений

СК и прокуратура начали проверку пиццерии в Коврове из-за отравлений

Фото: СК РФ

В Коврове Владимирской области проводится доследственная проверка одного из сетевых кафе-пиццерий, после посещения которого несколько человек попали в больницу с отравлением, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, госпитализации посетителей заведения произошли с 21 по 24 марта. Никто из пострадавших не находится в тяжелом либо критическом состоянии, отмечает СК.

Областная прокуратура уточняет, что заведение временно закрыто. Специалисты взяли на пробу пищевую продукцию. Проверки проводятся и в других заведениях сети.

Как пишет издание «День во Владимире», посетители кафе почувствовали себя плохо после бизнес-ланча 21 марта. Очевидцы в группе «Подслушано Ковров» сообщали о минимум десяти обратившихся в больницы с отравлением.