Мужчина взорвал гранату на рынке во Владимирской области

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На рынке в городе Ковров Владимирской области мужчина взорвал гранату, пострадали три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Владимирской области, на рынке произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. Полиция приехала на место, когда поступило сообщение о хлопке в торговом центре «Рынок Октябрьский».

«В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства инцидента», — рассказали в пресс-службе.

Как рассказал «Интерфаксу» источник, мужчина взорвал гранату. На нем был костюм Деда Мороза.