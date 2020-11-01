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Мужчина взорвал гранату на рынке во Владимирской области

Фото:podslushanokovrov1 / VK
Фото: podslushanokovrov1 / VK

На рынке в городе Ковров Владимирской области мужчина взорвал гранату, пострадали три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Владимирской области, на рынке произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. Полиция приехала на место, когда поступило сообщение о хлопке в торговом центре «Рынок Октябрьский».

«В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства инцидента», — рассказали в пресс-службе.

Как рассказал «Интерфаксу» источник, мужчина взорвал гранату. На нем был костюм Деда Мороза.

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Фото:пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

10 мая в поселке Приэтокский в Ставропольском крае во дворе одного из домов компания под навесом отмечала день рождения хозяйки дома. Мужчина, недовольный шумом, бросил через забор во двор гранату. В результате пострадали 19 человек. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

граната Владимирская область Дед Мороз
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