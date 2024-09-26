Израиль сообщил о ликвидации командира воздушных сил «Хезболлы»
Израильские военные нанесли очередной удар по Ливану и уничтожили командира воздушных сил ливанской группировки «Хезболла» Мухаммеда Хусейна Срура, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Удар был нанесен в районе Бейрута.
«Срур руководил многочисленными воздушными террористическими атаками, включая атаки дронов, крылатых ракет и БПЛА, нацеленными на народ Израиля», — объяснил пресс-секретарь ЦАХАЛ.
В последние годы Срур руководил проектом по производству беспилотников на юге Ливана и создал объекты по производству дронов и сбору разведданных в стране, расположенные рядом с гражданской инфраструктурой в Бейруте, а также в районах на юге государства.
24 сентября Израиль нанес удар по району Дахия в Бейруте и ликвидировал начальника ракетных войск «Хезболлы» Ибрагима Мухаммада Кубейси.
В целом более 600 членов ливанской шиитской группировки «Хезболла» были убиты израильскими военными после начала войны с ХАМАС в октябре 2023 года, заявил глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.
Он добавил, что за последние дни военные Израиля нанесли удары по «сотням террористических объектов в Ливане». Он также пообещал, что удары ЦАХАЛ по позициям «Хезболлы» будут усиливаться.
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