 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля в Ливане ,  
0 

Израиль сообщил о ликвидации ⁠командира воздушных сил «Хезболлы»

Сюжет
Операция Израиля в Ливане

Израиль сообщил о ликвидации ⁠командира воздушных сил «Хезболлы»
Video

Израильские военные нанесли очередной удар по Ливану и уничтожили командира воздушных сил ливанской группировки «Хезболла» Мухаммеда Хусейна Срура, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удар был нанесен в районе Бейрута.

«Срур руководил многочисленными воздушными террористическими атаками, включая атаки дронов, крылатых ракет и БПЛА, нацеленными на народ Израиля», — объяснил пресс-секретарь ЦАХАЛ.

В последние годы Срур руководил проектом по производству беспилотников на юге Ливана и создал объекты по производству дронов и сбору разведданных в стране, расположенные рядом с гражданской инфраструктурой в Бейруте, а также в районах на юге государства.

Чего добивается Израиль своей операцией против «Хезболлы»
Политика
Тир, Ливан

24 сентября Израиль нанес удар по району Дахия в Бейруте и ликвидировал начальника ракетных войск «Хезболлы» Ибрагима Мухаммада Кубейси.

В целом более 600 членов ливанской шиитской группировки «Хезболла» были убиты израильскими военными после начала войны с ХАМАС в октябре 2023 года, заявил глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Он добавил, что за последние дни военные Израиля нанесли удары по «сотням террористических объектов в Ливане». Он также пообещал, что удары ЦАХАЛ по позициям «Хезболлы» будут усиливаться.

Сына миллиардера освободили из СИЗО после нападения на полковника полиции

Названы 10 самых продаваемых машин дешевле ₽3 млн

Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии

Time Out составил список самых «крутых» районов мира

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

Цены на золото выросла до исторического максимума

Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Израиль Ливан Хезболла командир ЦАХАЛ
Материалы по теме
В канцелярии премьера Израиля опровергли скорое перемирие с «Хезболлой»
Политика
В ЦАХАЛ призвали военных готовиться к наземному наступлению на «Хезболлу»
Политика
ЦАХАЛ объявила о новой волне ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 17:40
Time узнал, почему сорвалась встреча Зеленского с Трампом в СШАПолитика, 23:22
В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего срочника с автоматомОбщество, 23:01
Рынок стройматериалов загорелся во Владимирской областиОбщество, 22:52
Израиль сообщил о ликвидации ⁠командира воздушных сил «Хезболлы»Политика, 22:48
Мэра Нью-Йорка обвинили в коррупции из-за подарков от турецкого чиновникаПолитика, 22:38
Зеленский встретился с Байденом в СШАПолитика, 22:20
UFC согласился выплатить $375 млн экс-бойцам по антимонопольному искуСпорт, 22:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МИД сделал представление Узбекистану из-за избиения ученикаПолитика, 21:58
Писториус счел не стоящими обсуждений изменения ядерной доктрины РоссииПолитика, 21:49
Суд в Польше вынес приговор украинцу и белорусу по делу о шпионажеПолитика, 21:47
«Амкал» последним из медиаклубов вылетел из Кубка РоссииСпорт, 21:30
В Мариуполе пятеро детей пострадали из-за «взрывоопасного предмета»Общество, 21:10
Бывший напарник Ферстаппена и Квята ушел из команды «Формулы-1»Спорт, 21:00
The Economist узнал, что Зеленский обсуждает проведение выборов в 2025-мПолитика, 20:59