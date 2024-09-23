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Палестино-израильский конфликт ,  
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ЦАХАЛ сообщила о ликвидации 600 членов «Хезболлы» с октября 2023 года

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Более 600 членов ливанской шиитской группировки «Хезболла» были убиты израильскими военными после начала войны с ХАМАС в октябре 2023 года, заявил глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

«С начала войны ЦАХАЛ систематически наносил удары по «Хезболле» — день за днем. <...> Мы ликвидировали более 600 террористов, десятки из которых были из высшего военного руководства «Хезболлы», — сказал он, его слова приводит пресс-служба израильской армии в телеграм-канале.

Халеви добавил, что за последние дни военные Израиля нанесли удары по «сотням террористических объектов в Ливане». Он также пообещал, что удары ЦАХАЛ по позициям «Хезболлы» будут усиливаться.

«Хезболла»: что известно о подвергшейся «пейджерной атаке» группировке
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Фото:Courtney Kealy / Getty Images

Отношения между странами обострились после того, как в Ливане 17 и 18 сентября произошли массовые взрывы пейджеров, раций и других электронных устройств, принадлежащих членам «Хезболлы». Погибли десятки людей, ранения получили около 3 тыс. человек. Движение возложило ответственность за произошедшее на Израиль.

Израильский министр обороны Йоав Галант позже объявил о начале «новой фазы» войны на севере страны (там проходит граница с Ливаном). С 19 сентября ЦАХАЛ и «Хезболла» обмениваются ударами по приграничным районам.

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