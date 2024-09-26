Срок брака для разрешения на временное проживание увеличат до трех лет

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Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил и рекомендовал Госдуме принять поправки к законопроекту о браке с гражданином России для получения разрешения на временное проживание, передает ТАСС.

Речь идет о законопроекте по борьбе с фиктивными браками мигрантов. Госдума приняла его в первом чтении 10 апреля. Авторы документа предложили установить минимальный срок в два года нахождения в браке с россиянином, чтобы получить право на оформление разрешения на временное проживание в упрощенном порядке.

В поправке ко второму чтению предложили увеличить этот минимальный срок. Чтобы получить разрешение на временное проживание, нужно состоять в браке с гражданином России минимум три года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что такой закон нужен, так как фиктивные браки или фиктивные усыновления стали одной из лазеек для нелегальной миграции; есть организации, которые оказывают такие услуги за деньги. «Если иностранцы хотят жить в нашей стране, то они должны знать русский язык, законы, уважать культуру и традиции, а заключать брак исключительно ради создания семьи», — сказал он.