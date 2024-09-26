Песков предложил подождать ответа на вопрос о ядерном сдерживании Украины

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Кремле позже сообщат, вошла ли Украина и новые страны-члены НАТО в перечень государств, в отношении которых будет действовать российское ядерное сдерживание, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Давайте не забегать вперед», — сказал он (цитата по ТАСС).

25 сентября президент России Владимир Путин обнародовал на заседании Совбеза изменения в ядерную доктрину. В частности, нововведения коснулись расширения категории государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет реализовывать ядерное сдерживание.

Москва будет рассматривать возможность применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы», объяснил Путин.

Позже Песков заявил, что озвученные президентом предложения являются «сигналом», который предупреждает страны Запада «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну».

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