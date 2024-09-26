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Военная операция на Украине ,  
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Посол Катара заявил о надежде на продолжение возвращения детей в семьи

Сюжет
Военная операция на Украине
Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани
Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани выразил надежду, что Москва и Доха продолжат усилия по воссоединению детей из России и Украины с семьями. Его слова приводит корреспондент РБК.

«Мы надеемся, что эта работа будет продолжена. Мы, конечно же, желаем, чтобы во всем мире воцарились мир и безопасность, и дети вернутся сегодня и будут возвращаться в дальнейшем домой здоровыми и благополучными, потому что в этом наша миссия», — сказал он.

Россия передала Украине девять детей при посредничестве Катара
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Ранее днем Россия при посредничестве Катара передала Украине девять детей, накануне Киев передал Москве четырех. К настоящему моменту 80 детей воссоединились со своими семьями на Украине и в других странах, 13 — со своими семьями в России.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила РБК, что в списках на воссоединение с семьями в России находятся 18 детей. Восемь из них — в Германии, Нидерландах, Польше и Швейцарии. Она отметила, что, «как оказалось, с Украиной договориться проще, чем со странами ЕС».

Россия попросила принять участие в решении вопроса Международный комитет Красного Креста, переговоры также ведет Катар.

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