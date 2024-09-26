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Военная операция на Украине ,  
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Россия передала Украине девятерых детей при посредничестве Катара

Сюжет
Военная операция на Украине
Церемония прошла в посольстве Катара в Москве. Накануне там же четверо детей воссоединились со своими близкими в России. Всего украинской стороне к этому моменту были переданы 80 детей, российской — 13

Россия при посредничестве Катара передала Украине девятерых детей для воссоединения с семьями. Церемония состоялась в посольстве ближневосточного государства в Москве, передает корреспондент РБК.

В мероприятии участвовали посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детям от 12 до 17 лет, одного ребенка сопровождал совершеннолетний брат.

Львова-Белова рассказала, что большинство детей проживали с близкими родственниками на территории России, в основном с бабушками и дедушками. Так, одна 17-летняя девочка жила у бабушки в Крыму, но захотела переехать к маме в Киев. «Зачастую истории воссоединения связаны с трагичными жизненными ситуациями. Мама одного из ребят умерла, он остался вместе с отцом в Херсонской области. После смерти папы в октябре 2023 года ребенок лечился в Крымском республиканском клиническом центре фтизиатрии и пульмонологии. К счастью, его дедушка и бабушка, проживающие на Украине, оформили опеку над внуком. Скоро они воссоединятся», — рассказала Львова-Белова.

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Мария Львова-Белова и&nbsp;Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани

Еще два мальчика находились в Алешкинском детском доме-интернате. Их отвезут к границе с Украиной на санитарном транспорте из-за проблем со здоровьем, там одного встретит мать, а другого — отец.

Накануне в дипмиссии прошла церемония воссоединения четырех детей, переданных украинской стороной, с их семьями в России. С учетом последних двух групп детей, к настоящему моменту 80 детей воссоединились со своими семьями на Украине и в других странах, 13 — со своими семьями в России.

Львова-Белова рассказала РБК, что Москва продолжает работать над воссоединением еще 18 детей с их близкими в России. Восемь из них находятся в Германии, Нидерландах, Польше и Швейцарии. Детский омбудсмен отметила, что «как оказалось, с Украиной договориться проще, чем со странами ЕС». Россия попросила принять участие в решении вопроса Международный комитет Красного Креста, переговоры также ведет Катар.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Мария Львова-Белова Украина Дети Военная операция на Украине
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