ФСБ отчиталась о задержании в ДНР украинского шпиона
В Донецкой народной республике (ДНР) спецслужбы задержали жителя Донецка, которого подозревают в работе на украинскую разведку, а также в участии в террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
«Задержанный по заданию украинских спецслужб следил за автомобилями российских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Подельник мужчины был задержан ранее. Он рассказал, что подозреваемый был посредником при передаче денег за уже совершенные теракты.
Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса:
- 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем);
- 205 (террористический акт);
- 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление).
Накануне ФСБ сообщила, что суд в Крыму признал виновным гражданина Украины в шпионаже и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.
По данным следствия, подсудимый передавал сведения украинским спецслужбам, в частности данные о работе зенитно-ракетных подразделений Вооруженных сил России в ходе проведения военной операции в Запорожской области.
ФСБ регулярно сообщает о задержании и аресте россиян, которые по заданию службы безопасности или Главного управления разведки Украины пытаются совершить теракты или диверсии.
3 сентября Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима спецназовца Александра Любаса за попытку осенью 2023-го напасть на российских военных в Крыму и поставить там флаг Украины. Суд и следствие установили, что весной 2022 года Любас вступил в Киевской области в подразделение спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Позже он добровольно решил участвовать в высадке в Крыму, где диверсанты собирались установить украинский флаг и снять это на видео.
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