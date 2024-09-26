Минобороны отчиталось об уничтожении семи дронов над тремя регионами
В течение прошедшей ночи российские системы ПВО уничтожили семь беспилотников над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей, сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов было сбито над Белгородской областью — четыре штуки, два БПЛА сбили над Брянской областью и еще один над Курской.
Российские приграничные регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. В них действует повышенный режим опасности. Также в Белгородской, Курской и Брянской областях с начала августа объявлен режим КТО. Он был введен на фоне прорыва ВСУ в отдельные районы Курской области. Секретарь Госсовета Алексей Дюмин накануне заявил, что территория региона будет освобождена в ближайшее время согласно планам Генштаба.
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