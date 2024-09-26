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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об уничтожении семи дронов над тремя регионами

Минобороны: ПВО России уничтожили семь дронов над тремя приграничными регионами
Сюжет
Военная операция на Украине

В течение прошедшей ночи российские системы ПВО уничтожили семь беспилотников над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей, сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов было сбито над Белгородской областью — четыре штуки, два БПЛА сбили над Брянской областью и еще один над Курской.

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Российские приграничные регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. В них действует повышенный режим опасности. Также в Белгородской, Курской и Брянской областях с начала августа объявлен режим КТО. Он был введен на фоне прорыва ВСУ в отдельные районы Курской области. Секретарь Госсовета Алексей Дюмин накануне заявил, что территория региона будет освобождена в ближайшее время согласно планам Генштаба.

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Теги
Минобороны беспилотники Курская область Белгородская область Брянская область Военная операция на Украине
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