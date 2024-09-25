Дюмин заявил, что ВСУ скоро вытеснят из Курской области

Исходя из планов Генштаба, ВСУ будут вытеснены из Курской области в ближайшее время, заявил Дюмин. Путин называл операцию ВСУ «масштабной провокацией» и обещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами»

Алексей Дюмин (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Российская территория будет освобождена в ближайшее время согласно планам Генштаба, заявил помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, говоря о ситуации в Курской области.

«Исходя из тех планов, которые есть у Генерального штаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена», — сказал он.

Дюмин назвал действия российской армии «мужественными». «Мы гордимся нашими Вооруженными силами, теми командирами, которые ими управляют», — добавил помощник президента.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. 12 августа глава региона Алексей Смирнов доложил, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек. Спустя месяц Минобороны сообщило об освобождении 12 поселений. Ведомство регулярно отчитывается о предотвращении новых попыток прорыва границы в Курской области и отражении атак ВСУ. По оценкам Минобороны России, украинская сторона в ходе боев потеряла более 17 тыс. военных.

В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального значения, оттуда вывозят жителей. К 22 августа из подлежащей эвакуации зоны выехали 133 тыс. человек.

Украинский президент Владимир Зеленский называл одной из задач операции ВСУ в Курской области создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин расценил действия Киева как «масштабную провокацию» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».