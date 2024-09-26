В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.
Еще один БПЛА над регионом сбили поздним вечером 25 сентября.
В Брянской области регулярно уничтожают украинские беспилотники. В частности, 21 сентября на регион была совершена массированная атака с помощью БПЛА. В области сбили десятки дронов. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не зафиксировали.
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