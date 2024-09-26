В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

Еще один БПЛА над регионом сбили поздним вечером 25 сентября.

В Брянской области регулярно уничтожают украинские беспилотники. В частности, 21 сентября на регион была совершена массированная атака с помощью БПЛА. В области сбили десятки дронов. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не зафиксировали.