 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

Еще один БПЛА над регионом сбили поздним вечером 25 сентября.

Над Брянской областью сбили еще 16 дронов
Политика

В Брянской области регулярно уничтожают украинские беспилотники. В частности, 21 сентября на регион была совершена массированная атака с помощью БПЛА. В области сбили десятки дронов. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не зафиксировали.

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Брянская область Военная операция на Украине беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Над Брянской областью сбили беспилотник
Политика
Над Брянской областью сбили еще 16 дронов
Политика
Бывший вице-мэр Брянска подписал контракт с Минобороны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
ВТБ сообщил о росте мошенничества через обновление банковских приложенийОбщество, 08:01
Юристы увидели в запрете чайлдфри риски для блогеров и презервативовТехнологии и медиа, 08:00
В Хмельницкой области во второй раз за ночь раздались взрывыПолитика, 07:53
Абхазия ратифицировала соглашение, бывшее условием для выплат РоссииПолитика, 07:43
Минобороны отчиталось об уничтожении семи дронов над тремя регионамиПолитика, 07:40
Авиация нанесла удар по пункту дислокации наемников в Харьковской областиПолитика, 07:34
ЦБ сформировал позицию по вопросу прямого доступа инвесторов на биржуИнвестиции, 07:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера ШольцаПолитика, 07:30
Чехия предостерегла Киев, что потеря половины населения не будет победойПолитика, 07:29
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:27
Эксперты назвали лучшие трансферы лета Российской премьер-лигиСпорт, 07:15
В Брянской области уничтожили украинский беспилотникПолитика, 07:07
Какие секторы больше других зависят от исхода выборов в США — BlackRockPro, 07:00
Верховный суд поддержал банк из Ливии в споре о займе и банкротствеЭкономика, 07:00