Над Брянской областью сбили еще 16 дронов
Российские средства ПВО сбили над Брянской областью еще 16 беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
«Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны», — написал он.
По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 21 сентября Богомаз сообщил о массированной атаке дронов на Брянскую область. С начала ночи над регионом уничтожили более 30 беспилотников.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
На сколько подорожали автомобили с 2021 года
На Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Песков поддержал запрет чайлдфри
Хачанов проиграл 124-й ракетке мира
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов