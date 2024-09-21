Богомаз: ПВО сбили над Брянской областью еще 16 беспилотников

Над Брянской областью сбили еще 16 дронов

Российские средства ПВО сбили над Брянской областью еще 16 беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны», — написал он.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 21 сентября Богомаз сообщил о массированной атаке дронов на Брянскую область. С начала ночи над регионом уничтожили более 30 беспилотников.