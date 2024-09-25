Зеленский провел переговоры с Макроном в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Нью-Йорке, сообщил украинский лидер в своем телеграм-канале.

«Во время переговоров подробно рассказал о ситуации на поле боя и потребностях наших воинов. Мы обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО и обучение военных», — написал украинский президент.

По словам Зеленского, стороны договорились о подготовке французскими военными украинской бригады ПВО. Политик также поблагодарил Париж за поддержку членства Киева в НАТО и военную помощь.

В ночь на 23 сентября Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. В штате Пенсильвания он посетил завод боеприпасов и призвал в ходе визита увеличить поставки снарядов Киеву.

В США у украинского президента также пройдут встречи с нынешним американским президентом Джо Байденом и кандидатом в президенты США Камалой Харрис. Он планировал представить им свой «план победы». По данным The Times, среди пунктов этого плана — продолжение операции ВСУ в Курской области, гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, а также международная финансовая помощь Украине.

Москва осуждает любую военную помощь Киеву и считает, что та не приведет к завершению конфликта.