Зеленский провел переговоры с Макроном в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Нью-Йорке, сообщил украинский лидер в своем телеграм-канале.
«Во время переговоров подробно рассказал о ситуации на поле боя и потребностях наших воинов. Мы обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО и обучение военных», — написал украинский президент.
По словам Зеленского, стороны договорились о подготовке французскими военными украинской бригады ПВО. Политик также поблагодарил Париж за поддержку членства Киева в НАТО и военную помощь.
В ночь на 23 сентября Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. В штате Пенсильвания он посетил завод боеприпасов и призвал в ходе визита увеличить поставки снарядов Киеву.
В США у украинского президента также пройдут встречи с нынешним американским президентом Джо Байденом и кандидатом в президенты США Камалой Харрис. Он планировал представить им свой «план победы». По данным The Times, среди пунктов этого плана — продолжение операции ВСУ в Курской области, гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, а также международная финансовая помощь Украине.
Москва осуждает любую военную помощь Киеву и считает, что та не приведет к завершению конфликта.
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