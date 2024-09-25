 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский провел переговоры с Макроном в Нью-Йорке

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Нью-Йорке, сообщил украинский лидер в своем телеграм-канале.

«Во время переговоров подробно рассказал о ситуации на поле боя и потребностях наших воинов. Мы обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО и обучение военных», — написал украинский президент.

По словам Зеленского, стороны договорились о подготовке французскими военными украинской бригады ПВО. Политик также поблагодарил Париж за поддержку членства Киева в НАТО и военную помощь.

Зеленский в ООН выступил против переговоров с Россией для урегулирования
Политика
Владимир Зеленский

В ночь на 23 сентября Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. В штате Пенсильвания он посетил завод боеприпасов и призвал в ходе визита увеличить поставки снарядов Киеву.

В США у украинского президента также пройдут встречи с нынешним американским президентом Джо Байденом и кандидатом в президенты США Камалой Харрис. Он планировал представить им свой «план победы». По данным The Times, среди пунктов этого плана — продолжение операции ВСУ в Курской области, гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, а также международная финансовая помощь Украине.

Москва осуждает любую военную помощь Киеву и считает, что та не приведет к завершению конфликта.

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон Военная операция на Украине США
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Зеленский заявил об уничтожении всех тепловых электростанций на Украине
Политика
Зеленский назвал КНДР и Иран сообщниками России в конфликте на Украине
Политика
Песков счел слова Зеленского о принуждении к миру «фатальной ошибкой»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
Вучич рассказал, кого пригласят на годовщину освобождения ОсвенцимаПолитика, 00:35
WSJ узнала, что Запад не впечатлился планом ЗеленскогоПолитика, 00:12
МИД запросил разъяснения у Ташкента по инциденту с русскоязычным ребенкомПолитика, 00:09
Посол России в Берлине: «Бумаги не проливают свет ни на что»Политика, 00:03
Сколько российских футболистов выступят в еврокубкахСпорт, 00:00
Эксперты спрогнозировали рост прибыли банков до нового рекордаФинансы, 00:00
Посол в ФРГ назвал развлечением версию о подрыве Nord Stream ныряльщикамиПолитика, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Аудиторы назвали регионы, где льготная ипотека разогнала цены на жильеФинансы, 00:00
Счетная палата раскрыла число россиян с «серийной» льготной ипотекойФинансы, 00:00
NBC сообщил о предложении Пентагона передать Украине фосфорные боеприпасыПолитика, 25 сен, 23:53
Зеленский провел переговоры с Макроном в Нью-ЙоркеПолитика, 25 сен, 23:46
В Калифорнии два человека пострадали при взрыве в здании судаОбщество, 25 сен, 23:21
В комитете конгресса начали расследование из-за визита Зеленского в СШАПолитика, 25 сен, 23:19
Гладков сообщил о гибели раненного при атаке дрона 22 сентября мужчиныПолитика, 25 сен, 22:57