Захарова ответила на заявление Борреля по Украине словами о Косово

Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о позиции Запада по ситуации с Сербией и Косово в ответ на слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля об Украине. Соответствующий пост Захарова опубликовала в своем телеграм-канале.

Речь идет о заявлении Борреля о том, что Россия якобы не будет останавливаться в случае, если в Киеве «сдадутся перед нарушением целостности их государства».

«Вопрос на окончательную засыпку Борреля: эта логика относится к Сербии, от которой Запад отрезал историческую территорию Косово?» — поинтересовалась в ответ на это представитель российского МИДа.

«Ждем вместе с сербами ответа от Брюсселя», — заключила она.

Республика Косово объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году, после долгого периода конфликта. Более 100 стран — членов ООН в итоге признали ее независимость, Россия не входит в их число. В сентябре 2024 года в Сербии заявили об отказе от вступления в ЕС, если для этого потребуется признание независимости самопровозглашенной республики Косово.

В конце августа Боррель заявил, что у «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, по которой Россия, в частности, должна вывести свои войска на границы 1991 года, нет альтернативы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал такую позицию «безумием».