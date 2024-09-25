Захарова ответила на заявление Борреля по Украине словами о Косово
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о позиции Запада по ситуации с Сербией и Косово в ответ на слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля об Украине. Соответствующий пост Захарова опубликовала в своем телеграм-канале.
Речь идет о заявлении Борреля о том, что Россия якобы не будет останавливаться в случае, если в Киеве «сдадутся перед нарушением целостности их государства».
«Вопрос на окончательную засыпку Борреля: эта логика относится к Сербии, от которой Запад отрезал историческую территорию Косово?» — поинтересовалась в ответ на это представитель российского МИДа.
«Ждем вместе с сербами ответа от Брюсселя», — заключила она.
Республика Косово объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году, после долгого периода конфликта. Более 100 стран — членов ООН в итоге признали ее независимость, Россия не входит в их число.
В сентябре 2024 года в Сербии заявили об отказе от вступления в ЕС, если для этого потребуется признание независимости самопровозглашенной республики Косово.
В конце августа Боррель заявил, что у «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, по которой Россия, в частности, должна вывести свои войска на границы 1991 года, нет альтернативы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал такую позицию «безумием».
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