Захарова оценила передачу оружия Киеву словами «слабоумие и отвага»

Мария Захарова (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Руководители западных стране не осознают угрозы, которые могут создать поставки Украине дальнобойного оружия, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова телеведущему Павлу Зарубину.

Так она ответила на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь России не станет переходом красной линии, приводящим к эскалации.

«Есть такое выражение — слабоумие и отвага, это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях или другого цвета линиях, вопрос в здравом смысле», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что дальнобойное вооружение применяется в том числе для ударов по АЭС, а радиация распространяется «куда ветер дует и куда идет вода».