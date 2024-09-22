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Военная операция на Украине ,  
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Захарова оценила передачу оружия Киеву словами «слабоумие и отвага»

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Руководители западных стране не осознают угрозы, которые могут создать поставки Украине дальнобойного оружия, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова телеведущему Павлу Зарубину.

Так она ответила на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь России не станет переходом красной линии, приводящим к эскалации.

«Есть такое выражение — слабоумие и отвага, это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях или другого цвета линиях, вопрос в здравом смысле», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что дальнобойное вооружение применяется в том числе для ударов по АЭС, а радиация распространяется «куда ветер дует и куда идет вода».

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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