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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Мать сбитого террористами у «Крокуса» мальчика рассказала о его состоянии

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

У Ильи Толпыкина, которого террористы сбили на машине у здания «Крокус Сити Холла», все хорошо, он ходит в школу и продолжил заниматься хоккеем. Об этом рассказала RT его мать Ольга Толпыкина.

«Он пошел в третий класс, все у нас хорошо! Он снова с радостью гоняет шайбу. Тренер им доволен, говорит, что уровень его подготовки не снизился, несмотря на долгий перерыв», — сообщила мать мальчика.

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22 марта восьмилетний Илья вместе с семьей успел эвакуироваться из горящего «Крокус Сити Холла», но убегающие с места преступления террористы сбили его на парковке. По словам матери мальчика, водитель специально наехал на Илью и его сестру — 11-летнюю Ирину задело боковым зеркалом машины.

У мальчика врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких и передней стенки брюшной полости, а также закрытый перелом левой бедренной кости и ключицы. Илье провели операцию и поставили на бедро металлический стержень. В начале апреля ребенка выписали из больницы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта на концерте группы «Пикник». Террористы открыли огонь по людям, в здании начался пожар, который охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта. Во время теракта и пожара погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. В рамках расследования задержаны более десяти человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта.

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«Крокус Сити Холл» теракт ДТП Дети
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