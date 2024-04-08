Сбитого террористами возле «Крокуса» мальчика выписали из больницы

Мальчика, которого террористы сбили возле «Крокуса», выписали из больницы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбитого 22 марта машиной с террористами у «Крокус Сити Холла» восьмилетнего Илью Толпыкина выписали из больницы, сообщила мать мальчика Ольга «Известиям» и RT.

По ее словам, Илья идет на поправку. «Ходить пока нельзя, надо, чтобы ключица заросла, потом на костыли можно будет вставать», — пояснила мать. «После операции на бедро мальчику поставили металлический стержень», рассказала она.

Женщина также отметила, что Илью поддерживают сверстники из хоккейного клуба.



Илья занимается в хоккейной секции «Академии хоккея Олимпийская деревня-80». После ДТП мальчика поддержали клубы КХЛ, в частности, «Витязь», а также капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

По словам матери, 22 марта Илья вместе с семьей успел эвакуироваться из горящего «Крокус Сити Холла», но убегающие с места преступления террористы сбили его на парковке. Она рассказывала, что водитель специально наехал на Илью и его сестру.

Врачи диагностировали у мальчика открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких и передней стенки брюшной полости, а также закрытый перелом левой бедренной кости и ключицы, рассказала его мать Ольга. 11-летнюю сестру Ильи Ирину задело боковым зеркалом машины.