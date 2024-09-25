Spiegel сообщил о причастности Залужного ко взрывам Nord Stream

Зеленый свет на подрыв «Северных потоков» дал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, сообщил в своем расследовании Spiegel.

Операцию по взрыву «Северных потоков» утвердил экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Об этом в своем расследовании сообщил немецкий журнал Spiegel.

Как пишет издание, операция могла стоить почти $300 тыс., которые, по данным инсайдеров, собрали из частных источников. План представили Залужному, который тогда был главкомом, он дал операции «зеленый свет», сообщает Spiegel.

При этом, по информации Spiegel, президент Украины Владимир Зеленский не был проинформирован диверсантами и военными о готовящейся операции, а попытки США остановить ее не увенчались успехом. Согласно расследованию, о готовящейся атаке «группой, которая отчитывается перед Залужным» в июне 2022-го немецкие власти и ЦРУ предупреждала голландская служба военной разведки.

По данным Spiegel, операция была организована и спланирована бывшим сотрудником спецслужб Украины Романом Червинским. Он, по информации журналистов, собрал и обучил команду, которая совершила атаку, воспользовавшись яхтой «Андромеда». В экипаж входили спецназовец, шкипер и помощник.

«Диверсанты рассчитывали нанести серьезный ущерб российской военной экономике и навсегда лишить Москву миллиардных доходов от продажи газа в Европу. Группа рассматривала трубопроводы как законную военную цель», — пишет Spiegel.

Взрывы на «Северном потоке» (СП) и «Северном потоке-2» (СП-2) произошли в конце сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. На двух трубопроводах СП-1 и одном СП-2 обнаружили утечки. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования. Зимой этого года Копенгаген и Стокгольм приняли решение закрыть свои расследования. Тем не менее Берлин продолжил разбирательство.

Согласно опубликованному в августе расследованию SZ, Die Zeit и ARD, которое подкрепляет версии из предыдущих публикаций немецких и американских журналистов, а начале сентября 2022-го группа украинцев вышла на яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda из ростокского порта Хоэ-Дюне. После стоянок у Рюгена, Борнхольма и Кристиансё в Дании, в Сандхамне в Швеции и Колобжеге в Польше судно вернулось в Росток. По версии следствия, в какой-то момент дайверы совершили глубоководное погружение и прикрепили взрывные устройства к трубопроводам.

Согласно выводам SZ, Die Zeit и ARD, главным исполнителем был 44-летний специалист по глубоководному дайвингу Владимир Журавлев, который в последнее время проживал в Варшаве. Федеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на его арест. Однако, по информации, СМИ польские власти помогли ему сбежать на Украину.

The Wall Street Journal сообщила 15 августа, что операцию по подрыву газопроводов подготовила группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов в мае 2022 года. По информации издания, изначально план одобрил президент Украины Владимир Зеленский. Однако позже он якобы приказал прекратить операцию из-за просьбы ЦРУ и отдал соответствующий приказ тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному, но тот его не исполнил.Координатором атаки считается экс-полковник Сил спецопераций Украины Роман Червинский.В апреле 2023-го он был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий, следствием чего стал российский авиаудар по военному аэродрому Канатово (в июле Червинский вышел под залог).Официальный Киев отрицает причастность к подрывам СП и СП-2.

Российский президент Владимир Путин возложил вину за взрывы на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев».

15 сентября канцлер Германии Олаф Шольц назвал подрыв «Северных потоков» террористическим актом, а также призвал органы безопасности и генерального прокурора провести непредвзятое расследование «без учета интересов кого-либо». «Можете быть уверены, мы никому не дадим пощады», — отметил глава правительства.

25 сентября правительство Германии подтвердило выдачу ордеров на арест по делу о взрывах «Северных потоков». Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил журналистам, что в конце этой процедуры выносится приговор, «и тогда можно высказаться по этому поводу».