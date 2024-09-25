Бывшую белгородскую чиновницу включили в реестр террористов

Росфинмониторинг добавил в национальный перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть информация о причастности к терроризму и экстремизму, бывшую чиновницу из Белгородской области Викторию Шинкарук, обвиняемую в подготовке теракта по заданию «кураторов с Украины», следует из данных сайта надзорного ведомства.

В карточке указана Виктория Александровна Шинкарук, родившаяся 12 ноября 1995 года в селе Никольское Белгородской области.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал в августе, что инспектора контрольного управления администрации губернатора Шинкарук и ее знакомого Александра Холодкова обвинили в содействии подготовке теракта.

Следствие вменяет им нарушение целого ряда статей:

ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ);

ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов);

ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе);

ст. 30, ч. 1, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту);

ст. 30, ч. 1, ч. 3 ст. 223.1 (приготовление к изготовлению взрывчатых веществ).

Дело в отношении их рассматривает Второй Западный окружной военный суд в Москве.

Следствие полагает, что Шинкарук в сентябре 2022 года «с целью совершения преступления» сняла 100 тыс. руб. и спрятала их в тайнике. Ее предполагаемый сообщник Холодков «перемещал в тайники взрывчатые устройства и осуществил передачу денежных средств на сумму свыше 400 тыс. руб.» Деньги предполагались для неустановленных участников преступного сообщества.

Шинкарук не признала вину, заявив, что передавала деньги по просьбе мужа Евгения Киселя, у нее не было цели совершить теракт. Холодков также отвергает обвинения. Он находится под стражей с ноября 2022 года. Его также внесли в реестр лиц, о которых есть информация о причастности к терроризму.