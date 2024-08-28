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Военная операция на Украине ,  
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Экс-чиновницу обвинили в передаче 500 тыс. руб. для подготовки теракта

Сюжет
Военная операция на Украине
Следствие считает, что экс-сотрудница администрации Белгородской области и ее предполагаемый помощник закладывали в тайник деньги и взрывчатку для исполнителей теракта «по заданию кураторов с Украины». Они не признали вину

Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук и ее знакомого Александра Холодкова обвинили в помощи при подготовке теракта в интересах «кураторов с Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело рассматривает Второй Западный окружной военный суд. Фигурантам вменили ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ); ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов); ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе); ст. 30 ч.1, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту); ст. 30 ч.1, ч. 3 ст. 223.1 (приготовление к изготовлению взрывчатых веществ).

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По версии следствия. Шинкарук в сентябре 2022 года сняла 100 тыс. руб. «с целью совершения преступления», которые спрятала в тайник. Ее предполагаемый сообщник Холодков «перемещал в тайники взрывчатые устройства и осуществил передачу денежных средств на сумму свыше 400 тыс. руб.» Деньги предполагались для неустановленных участников преступного сообщества.

Шинкарук не признала вину. Бывшая чиновница сообщила, что передавала деньги по просьбе мужа, у нее не было цели совершить теракт. Холодков также отвергает обвинения. Он находится под стражей с ноября 2022 года.

27 августа 20-летнего жителя Рыбиниска Станислава Серова приговорили к шести годам лишения свободы по делу о подготовке к теракту на территории филиала предприятия «Воентелеком». По версии ФСБ, молодой человек подготовил зажигательную смесь «в непосредственной близости от объекта совершения преступления».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
теракт уголовное дело Белгородская область Украина
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