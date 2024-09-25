Медведев заявил, что Зеленский «бесстыдно подыгрывает» Камале Харрис

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Визит в США президента Украины Владимира Зеленского выглядит поддержкой кандидата на пост главы США от Демократической партии Камалы Харрис, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X. Соответствующий пост он опубликовал на английском языке.

По его мнению, «Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале, посещая колеблющийся штат Пенсильвания».

Он отметил, что такой шаг украинский лидер предпринял на фоне того, как администрация США «визжит, как свинья», по поводу вмешательства других стран, в том числе России, в выборы президента их страны.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, Зеленский рассчитывает на победу демократа Камалы Харрис на выборах.

В ночь на 23 сентября Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. В штате Пенсильвания он посетил завод боеприпасов и призвал в ходе визита увеличить поставки снарядов Киеву.

Москва осуждает любую военную помощь Киеву и считает, что та не приведет к завершению конфликта.