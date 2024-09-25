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Выборы президента США ,  
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Медведев заявил, что Зеленский «бесстыдно подыгрывает» Камале Харрис

Сюжет
Выборы президента США
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Визит в США президента Украины Владимира Зеленского выглядит поддержкой кандидата на пост главы США от Демократической партии Камалы Харрис, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X. Соответствующий пост он опубликовал на английском языке.

По его мнению, «Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале, посещая колеблющийся штат Пенсильвания».

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Он отметил, что такой шаг украинский лидер предпринял на фоне того, как администрация США «визжит, как свинья», по поводу вмешательства других стран, в том числе России, в выборы президента их страны.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, Зеленский рассчитывает на победу демократа Камалы Харрис на выборах.

В ночь на 23 сентября Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. В штате Пенсильвания он посетил завод боеприпасов и призвал в ходе визита увеличить поставки снарядов Киеву.

Москва осуждает любую военную помощь Киеву и считает, что та не приведет к завершению конфликта.

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Пенсильвания выборы президента Дмитрий Медведев Камала Харрис Владимир Зеленский
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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