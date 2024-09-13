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Как защититься от мошенников ,  
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ВТБ рассказал о трех схемах мошенников с удаленным доступом

ВТБ: с июля по август мошенники пользовались тремя схемами с удаленным доступом
Сюжет
Как защититься от мошенников
Злоумышленники притворяются сотрудниками «Госуслуг», работниками «Мосэнерго» или лжепокупателями с «Авито». Обманом они заставляют жертву установить программы для доступа к счетам
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С июля по август 2024 года мошенники использовали три схемы с удаленным доступом, для чего применяли программы, замаскированные под приложения компаний или государственных порталов. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Мошенники активно используют программы удаленного доступа, чтобы выудить личные данные и средства клиентов. <...> Злоумышленники под разными предлогами просят установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке», — рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он уточнил, что после перехода по такой ссылке у жертв похищают деньги или оформляют на них кредит.

Программное обеспечение, которое мошенники вынуждают или уговаривают установить, позволяет им удаленно управлять смартфоном жертвы, в том числе онлайн-банком. Среди наиболее распространенных сценариев у злоумышленников, для которых используются такие приложения, — звонки от имени сотрудников «Госуслуг», во время которых они убеждают собеседника в необходимости обновить персональные данные. Для этого звонящие предлагают установить фальшивую программу на личный смартфон, после чего получают через нее доступ к банковским приложениям или реальным персональным данным жертвы.

Кроме того, злоумышленники любят притворяться сотрудниками «Мосэнерго». Они звонят гражданам и утверждают, что для замены счетчиков света и воды в квартире нужно установить приложение на смартфон или оформить онлайн-заявку, для чего следует назвать СМС-код для подтверждения.

Третий вариант — лжепокупатели с платформы «Авито». Они звонят продавцам по мессенджеру и просят включить видео, чтобы посмотреть на товар, а во время разговора отправляют фишинговую ссылку и под разными предлогами просят на нее нажать. После этого экран смартфона у жертвы блокируется, но остается открытым для злоумышленников. Они видят СМС-код, который приходит для доступа в личный кабинет «Госуслуг» или банковского приложения.

Чугунов отметил, что наиболее эффективные инструменты защиты от подобных сценариев — установка антивирусной защиты на устройства, подключение определителя номера и проверка незнакомых и подозрительных ссылок на безопасность.

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Фото:IrinaVolk_MVD / Telegram

В начале сентября Чугунов рассказал, что ВТБ в своем онлайн-банке начнет включать «режим чтения» при подозрении на доступ мошенников к аккаунтам клиентов. Он сделает невозможным проведение операций в приложении или интернет-банке. Новая мера будет включаться автоматически, в случае если банк заподозрит компрометацию клиентских данных или угрозу социальной инженерии. Это не позволит мошенникам выводить средства со счетов клиентов.

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мошенники ВТБ фишинг онлайн-банкинг
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