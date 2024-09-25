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Политика ,  
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ВВС Азербайджана получили от Пакистана истребители JF-17C

Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az
Фото: mod.gov.az

Азербайджан получил самолеты JF-17C (Block-III), сообщает пресс-служба Минобороны республики. Истребители разработаны авиационным комплексом Пакистана совместно с китайской авиационной корпорацией «Чэнду».

«Эти самолеты уже включены в арсенал военно-воздушных сил Азербайджана», — рассказали в оборонном ведомстве страны.

JF-17C (Block-III) — одномоторный многоцелевой боевой самолет. Основой для истребителя стал аналог советского МиГ-21, производимый в Китае. С 2009 года Пакистан и КНР совместно выпускают JF-17.

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По данным Haqqin.az, общая стоимость подписанного Азербайджаном и Пакистаном контракта составляет $1,6 млрд. Переговоры о закупке начались в связи с необходимостью обновления авиапарка ВВС Азербайджана.

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Азербайджан Пакистан истребители ВВС
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