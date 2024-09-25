Водитель «Газели» пострадал при атаке дронов на Белгородскую область
Вооруженные силы Украины атаковали дронами два населенных пункта в Белгородской области, один человек получил ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что в хуторе Екатериновка Волоконовского района дрон-камикадзе врезался в «Газель». «Ранен водитель. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, предплечья и бедра бригады СМП доставляют в Валуйскую ЦРБ», — рассказал Гладков.
Кроме того, другой дрон упал на парковку магазина в Шебекино и взорвался — в соседней многоэтажке выбило окно, повреждение получили два легковых автомобиля.
Утром губернатор сообщил, что российские военные сбили воздушную цель на подлете к Белгороду.
Накануне над Белгородом и Белгородским районом было также сбито несколько воздушных целей. Пострадали пять человек.
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