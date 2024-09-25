Критик вспомнил об ауре и энергии Романа Мадянова

Критик Шпагин: от Романа Мадянова такая аура и энергия была

Роман Мадянов (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Смерть актера Романа Мадянова — это «большая трагедия для нашего кинематографа». Об этом в разговоре с РБК сказал актер театра и кино Александр Яценко.

«Потрясающий был человек», — сказал он.

«Очень больно узнать о такой печальной новости. Талантливым человеком он был», — рассказал РБК актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист Никита Высоцкий.

По словам критика и продюсера Александра Шпагина, смерть Мадянова — «серьезная утрата». Он отметил, что карьеру актер начинал с раннего детства. «Да, я его лично знал. Михалков даже сказал, что Мадянов был великим актером», — поделился Шпагин. «Когда я увидел его давным-давно, от него такая аура и энергия была», — добавил он.

О смерти Романа Мадянова 25 сентября сообщила актриса Екатерина Стриженова. Актеру было 62 года. По данным телеграм-канала Shot, он умер от рака легких. Весной 2024 года Мадянов проходил лечение.

Мадянов родился 22 июля 1962 года в подмосковном городе Дедовск. В 1984 году он окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС).

Мадянов — заслуженный артист России. Четыре раза он становился лауреатом премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана, два раза — лауреатом премии «Золотой орел» за роли в фильмах «12» и «Левиафан».

Кроме Гекльберри Финна актер известен по роли майора Виктора Колобкова в сериале «Солдаты». Он также снимался в фильмах и сериалах «Частный детектив, или Операция Кооперация», «Домашний арест», «Легенда № 17», «Союз Спасения», «СуперБобровы».