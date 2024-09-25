От Гека Финна до «Солдат» и «Исаева»: роли Романа Мадянова

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Заслуженный артист России Роман Мадянов дебютировал в кино, еще будучи ребенком, снявшись в 1973 году в роли Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелии «Совсем пропащий». После окончания ГИТИСа и службы в армии Мадянов играл в театре, а в кино вернулся в 1989-м, снявшись в фильме Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция Кооперация».

За свою карьеру он сыграл в том числе в фильмах «Левиафан» и «Легенда № 17», а также ряде сериалов, среди которых «Солдаты», «12», «Исаев», «Домашний арест», «Угрюм-река», «Великая». Мадянов умер 25 сентября в возрасте 62 лет.