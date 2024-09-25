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У осужденного экс-инспектора ГИБДД изъяли две квартиры в Кисловодске

Квартиры экс-инспектора ГИБДД в Кисловодске обратили в доход государства

Суд приговорил бывшего сотрудника отдела ГИБДД в Калмыкии к четырем годам лишения свободы и обратил в доход государства его квартиры в Кисловодске. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, во время работы в инспекции с 2019 по 2021 год мужчина купил две квартиры в Кисловодске на деньги, законность получения которых не была подтверждена. Недвижимость стоила около 10 млн руб.

«С целью сокрытия данного факта он право собственности на указанное имущество оформил на своих близких родственников и свойственников», — отметили в прокуратуре.

Инспектора обвинили во взяточничестве и служебном подлоге, уволили со службы и приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. «В настоящее время во исполнение судебного решения две квартиры обращены в доход государства», — добавили в ведомстве.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В конце августа Замоскворецкий районный суд Москвы обратил в доход государства активы более чем на 41 млрд руб., принадлежащие бывшему депутату Госдумы от «Единой России» Сергею Сопчуку, уехавшему из страны. Речь идет в том числе о 79 активах движимого и недвижимого имущества. Генпрокуратура считает, что Сопчук, будучи депутатом, занимался незаконной предпринимательской деятельностью. Тот отвергал претензии следователей и называл позицию обвинения необоснованной и несправедливой.

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инспектор ГИБДД Кисловодск Калмыкия взятка конфискация
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