Суд арестовал связанный с главой производства вакцин от COVID пентхаус

Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус на западе города, принадлежащий супруге главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, передают «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

В распоряжении суда говорится, что арест наложили на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса в районе Фили на западе Москвы. Одна из квартир — пентхаус, расположена на последнем — 41-м — этаже здания и занимает площадь 168,7 кв. м. Такая квартира без отделки в этом же доме стоит в среднем 80 млн руб., отмечает агентство.

Вторая арестованная квартира находится в этом же доме, ее площадь — 61 кв. м, а стоимость — 40 млн руб.

Маковского обвиняют в попытке получить взятку в размере почти 20 млн руб. Его арестовали в конце декабря 2023 года. На тот момент Маковский был исполняющим обязанности директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов».

По версии следствия, Маковский потребовал взятку в размере почти 20 млн руб. за продление контракта с дистрибутором вакцины от коронавируса «Конвасэл». Гендиректор компании-дистрибутора ООО «Русбиофарм» Сергей Иссерс обратился в правоохранительные органы.

20 декабря в отношении Евгения Маковского было возбуждено уголовное дело, ему предъявили обвинение в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), а его предполагаемому сообщнику — жителю Иркутска Игорю Рудых — в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса).

Вакцина «Конвасэл» была зарегистрирована Минздравом в марте 2023 года. Впоследствии ее включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.