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Операция Израиля в Ливане ,  
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В Кремле рассказали о мерах помощи находящимся в Ливане россиянам

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Виды Бейрута
Виды Бейрута (Фото: Marco Di Lauro / Getty Images)

Россиянам, находящимся в Ливане, рекомендуют скорее покинуть страну, для этого принимаются все меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, сейчас принимаются все меры, чтобы рекомендовать нашим гражданам как можно быстрее покинуть территорию Ливана, используя имеющиеся возможности коммерческих перевозок. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан», — сказал представитель Кремля.

Песков подтвердил, что, согласно данным МИДа, в Ливане находятся около 3 тыс. граждан России.

В посольстве отметили, что пострадавших среди россиян нет и никаких чрезвычайных ситуаций с соотечественниками не произошло. Никаких дополнительных мер по поддержке россиян, исходя из текущей ситуации, не предусмотрено, добавили в дипмиссии.

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Фото:Jim Urquhart / Reuters

В середине сентября в Ливане произошел массовый подрыв пейджеров, раций и другой техники, в котором ливанская группировка «Хезболла» обвинила Израиль. На этом фоне стороны усилили взаимные обстрелы, а израильская армия начала переброску войск к северной границе.

23 сентября Генштаб Израиля объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане и ударах по инфраструктуре «Хезболлы».

По последним данным, в результате атак Израиля на юге Ливана погибли 569 человек, пострадали более 1,8 тыс.

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Дмитрий Песков Ливан россияне Израиль
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