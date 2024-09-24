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Операция Израиля в Ливане ,  
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Посольство назвало число россиян в Ливане на фоне операции Израиля

Посольство: в Ливане находятся более 3 тыс. россиян
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Израиль накануне объявил о начале наступательной операции против «Хезболлы», СМИ называют этот день самым смертоносным с момента предыдущих войн в Ливане. Посольство сообщило, что погибших и пострадавших россиян из-за атак нет
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

В Ливане, где Израиль начал «упреждающую наступательную операцию», находятся свыше 3 тыс. россиян, сообщили РБК в местном посольстве России.

«По последней имеющейся у нас информации, пострадавших россиян здесь нет. Посольство находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами и экстренными службами. Круглосуточно следим за развитием ситуации. Пока никаких чрезвычайных ситуаций с соотечественниками не произошло», — говорится в ответе дипмиссии на запрос РБК.

Желающие могут вылететь из страны коммерческими рейсами, которые совершаются из аэропорта Бейрута. Посольство призвало россиян быть бдительными и соблюдать требования властей Ливана по вопросам безопасности, а также не поддаваться панике.

Дипмиссия работает штатно, никаких дополнительных мер по поддержке россиян, исходя из текущей ситуации, не предусмотрено.

Израильская операция в Ливане получила название «Стрелы севера»
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Накануне, 23 сентября, начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что утром того же дня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала «упреждающую наступательную операцию» в Ливане. Ее целью он назвал инфраструктуру группировки «Хезболла» и создание условий для возвращения домой жителей севера Израиля, который граничит с Ливаном. Операцию назвали «Стрелы севера».

В середине сентября в Ливане произошел массовый подрыв пейджеров, раций и другой техники, в котором «Хезболла» обвинила Израиль. Стороны усилили взаимные обстрелы. Израиль нанес авиаудар по Бейруту и продолжает атаки авиацией на юге и востоке Ливана, ЦАХАЛ и «Хезболла» наносят взаимные ракетные удары.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, на 23 сентября в результате атак Израиля погибли по меньшей мере 492 человека и минимум 1645 были ранены. Al Jazeera называет этот день самый смертоносным для страны со времен гражданской войны 1975–1990 годов, The New York Times — с момента войны 2006 года между Израилем и «Хезболлой».

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