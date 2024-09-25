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Военная операция на Украине ,  
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Захарова ответила на вопрос о возможной встрече с Зеленским

Захарова выразила надежду, что не встретится с Зеленским в ООН
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос, что она будет делать, если случайно встретит президента Украины Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

«А вдруг Бог милует», — сказала она в эфире радио Sputnik (цитата по «РИА Новости»).

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Зеленский находится в Нью-Йорке, где должен был выступить на Генеральной Ассамблее ООН. Также у него запланированы встречи с американским президентом Джо Байденом, которому он представит свой «план победы», а также с кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Выступая в Совете Безопасности ООН, украинский лидер заявил, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Москва продолжит военную операцию на Украине, если Запад не позволит избавиться от нынешних украинских властей мирным путем.

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Мария Захарова Владимир Зеленский встреча ООН
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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