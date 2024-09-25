Захарова выразила надежду, что не встретится с Зеленским в ООН

Захарова ответила на вопрос о возможной встрече с Зеленским

Мария Захарова (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос, что она будет делать, если случайно встретит президента Украины Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

«А вдруг Бог милует», — сказала она в эфире радио Sputnik (цитата по «РИА Новости»).

Зеленский находится в Нью-Йорке, где должен был выступить на Генеральной Ассамблее ООН. Также у него запланированы встречи с американским президентом Джо Байденом, которому он представит свой «план победы», а также с кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Выступая в Совете Безопасности ООН, украинский лидер заявил, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Москва продолжит военную операцию на Украине, если Запад не позволит избавиться от нынешних украинских властей мирным путем.