Захарова ответила на вопрос о возможной встрече с Зеленским
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос, что она будет делать, если случайно встретит президента Украины Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
«А вдруг Бог милует», — сказала она в эфире радио Sputnik (цитата по «РИА Новости»).
Зеленский находится в Нью-Йорке, где должен был выступить на Генеральной Ассамблее ООН. Также у него запланированы встречи с американским президентом Джо Байденом, которому он представит свой «план победы», а также с кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
Выступая в Совете Безопасности ООН, украинский лидер заявил, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия».
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Москва продолжит военную операцию на Украине, если Запад не позволит избавиться от нынешних украинских властей мирным путем.
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне
Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»
В России доля потребителей водки выросла до 42% за год
Израиль начал военную операцию в Ливане
Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию
Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни
Турция сократила закупку российской нефти вдвое
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов