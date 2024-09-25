Небензя назвал условие продолжения военной операции на Украине

Василий Небензя (Фото: Брайан Смит / РИА Новости)

Россия продолжит военную операцию на Украине, если Запад не позволит избавиться от нынешних украинских властей мирным путем, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине. Текст его выступления опубликован на сайте постпредства

Небензя подчеркнул, что военная операция ведется не против украинской нации, а против властей в Киеве.«Это не война за территории, <...> это сражение за сознание и права людей», — заявил он.

Постпред добавил, что в России относятся к украинцам с уважением, поскольку это братский народ, с которым у россиян неразрывные исторические связи.

«Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем <...>, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет», — отметил Небензя.

Постпред также заявил во время выступления, что президент Украины Владимир Зеленский старается убедить Запад «поднять ставки» в конфликте с Россией. Однако, по его словам, для прекращения боевых действий на Украине нужно «как можно быстрее принять реалистичные параметры долгосрочного регулирования украинского кризиса, а не скатываться все время к каким-то нереалистичным ультиматумам».

Зеленский, выступая в Совете Безопасности ООН, заявил, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». По словам украинского лидера, это возможно только на основе предложенной им «формулы мира», которая базируется на Уставе ООН.

Российские власти считают неприемлемыми переговоры на основе «формулы мира»; среди прочего та подразумевает вывод российских войск за границы 1991 года. Путин представил условия России, которые включают признание ее суверенитета над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, вошедшими в состав страны по итогам референдума, вывод оттуда украинских войск и закрепленный отказ Украины от вступления в НАТО. Российские власти исключали начало переговоров с Киевом до того, как из Курской области будут вытеснены украинские войска. Тот отказывается от переговоров на российских условиях и считает их ультиматумом.