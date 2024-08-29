ФСИН опровергла признание Стрелкова склонным к побегу

Управление ФСИН по Кировской области опровергло информацию о признании экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) склонным к побегу, сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

«Информация о том, что осужденного Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учет как склонного к совершению побега, не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

«В настоящее время говорить о том, что именно произошло сегодня на заседании дисциплинарной комиссии в ИК-5 г. Кирово-Чепецка Кировской области, не представляется возможным», — рассказал РБК адвокат Стрелкова Александр Молохов. По его словам, сторона защиты осужденного не имеет претензий к администрации колонии, где содержится экс-министр обороны ДНР.

Накануне Молохов сообщил РБК, что Стрелкова, который отбывает срок в ИК-5 в Кирово-Чепецке по делу о публичных призывах к экстремизму, признали склонным к побегу.

Стрелкова задержали летом 2023 года. По данным РБК, поводом стало заявление бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Адвокат бывшего министра заявил, что его подзащитный высказывался в телеграм-канале по поводу связанной с Крымом проблематики. В конце января 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. В ИК-5 его доставили в июле. Там Стрелков выразил желание работать на швейном производстве.