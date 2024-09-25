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Технологии и медиа ,  
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В Госдуме назвали три признака вируса в мобильном приложении

Скорее всего, приложение заражено вирусами, если оно запрашивает избыточные разрешения, было скачано с непроверенного сайта или показывает стороннюю рекламу, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«В первую очередь, угрозу представляют вредоносные программы — вирусы, трояны, шпионские программы. Такие приложения часто замаскированы под безобидные программы, например, игры или утилиты», — передает его слова «РИА Новости».

Немкин отметил, что основная цель таких приложений — получить доступ к личным данным пользователя.

Кроме шпионских программ, вирус может находиться также в приложениях, которые запрашивают избыточные разрешения. Так, например, они могут требовать доступ к функциям телефона, которые им не нужны для нормальной работы.

Третьей категорией опасных приложений депутат назвал программы со встроенной рекламой и нежелательным ПО. Они могут перенаправлять пользователя на мошеннические сайты или даже самостоятельно скачивать дополнительные вредоносные программы.

«Касперский» предупредил о мошенничестве с открытками в мессенджерах
Технологии и медиа
Фото:Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Ранее, 23 сентября, в некоторых Android-приложениях, загруженных из магазина Google Play и с неофициальных площадок, «Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносный троян Necro.

Аналитики обнаружили его в неофициальном приложении Spotify Plus, измененной версии WhatsApp, модификациях игр Minecraft, Stumble Guys, Car Parking Multiplayer.

Среди программ, которые можно скачать в Google Play, троян нашли в приложении для улучшения снимков Wuta Camera, а также в браузере Max Browser.

Этот вирус может, в частности, скрытно показывать на телефоне рекламу, открывать в невидимых окнах произвольные ссылки в WebView и исполнять там произвольный JavaScript-код, скачивать сторонние приложения, оформлять платные подписки и посещать запрещенные ресурсы.

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Теги
Госдума вирус мобильные приложения
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«Лаборатория Касперского» нашла троян Necro в модификации WhatsApp
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