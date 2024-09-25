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Политика ,  
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Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничениями

Посольство США выдало визы с ограничениями на передвижения российским журналистам, которые сопровождают министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Журналисты получили транзитные визы категории C2. Их обычно выдают лицам, которые направляются в штаб-квартиру ООН. По правилам, виза C2 ограничивает в передвижениях — тот, кто ей обладает, может находиться только в пределах радиуса 40 км от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорка.

Летом этого года, когда Лавров приезжал в Нью-Йорк, журналистам выдали аналогичные документы.

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Фото:David Dee Delgado / Reuters

В сентябре 2023 года Лавров провел беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которая состоялась в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН. Глава внешнеполитического ведомства России, в частности, поднял вопрос об отказах США в выдаче виз дипломатам из России и других стран для участия в мероприятиях ООН.

Так, например, в апреле 2023 года они задерживали выдачу виз самому Лаврову, который должен был принять участие в заседании Совбеза ООН, а также членам российской делегации.

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Сергей Лавров Посольство США Генассамблея ООН американские визы
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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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