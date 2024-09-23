Генассамблея ООН приняла «Пакт будущего»

Генассамблея ООН приняла ключевой документ «Саммита будущего» — «Пакт будущего», несмотря на возражение некоторых государств, в том числе России.

«Саммит будущего» проходит в Нью-Йорке 22-23 сентября. Пакт был принят в первый день встречи, после девяти месяцев переговор, отмечает Reuters.

В документе изложены около 56 общих положений, которые страны — участницы международной организации обязались исполнять.

На заседании саммита замглавы российского МИДа Сергей Вершинин предложил от лица группы государств — России, Белоруссии и Никарагуа — поправку к пакту, в основе которой лежит принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Рассмотрение поправки отклонили всеобщим голосованием, Россия дистанцировалась от консенсуса по документу.

«Строго говоря, нам нечего принимать сегодня, и в этом нет вины нынешнего председателя Генассамблеи и его команды, они получили эту проблему в наследство от предшественников и честно пытались сделать все возможное, но им не хватило времени», — отметил Вершинин во время заседания (цитата по ТАСС).