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Операция Израиля в Ливане ,  
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ЦАХАЛ заявил о гибели командира ракетных войск «Хезболлы»

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Во время ударов Израиля по югу Ливана погиб командир ракетных войск движения «Хезболла» Ибрагим Мухаммад Кубейси, сообщила армия обороны Израиля.

«Сегодня (вторник), 24 сентября 2024 года, под руководством точной разведки Армии Обороны Израиля, ВВС Израиля нанесли удар по району Дахия в Бейруте и ликвидировали <...> Ибрагима Мухаммада Кубейси, начальника ракетных войск террористической организации «Хезболла», — говорится в сообщении.

Кубейси был убит вместе с другими командирами ракетных войск «Хезболлы». Ливанская группировка подтвердила их смерть.

По данным ЦАХАЛ, Кубейси присоединился к группировке «Хезболла» в 1980-х. За время своей службы он занимал, в том числе, пост старшего офицера оперативного подразделения группировки в южном Ливане, а также командовал подразделением «Бадр» на Южном фронте «Хезболлы».

Число жертв на юге Ливана в результате атак Израиля возросло до 569
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«Массированные удары» по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ливане Израиль нанес утром 23 сентября. В результате атак, по последним данным, число жертв составило 569 человек, а пострадали более 1,8 тыс.

В тот же день Израиль начал в Ливане военную операцию, целью которой начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви назвал инфраструктуру «Хезболлы».

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Израиль Ливан Хезболла командир погибший
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