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Операция Израиля в Ливане ,  
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Число жертв на юге Ливана в результате атак Израиля возросло до 569

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

В результате атак Израиля на юге Ливана число жертв увеличилось до 569 человек, пострадали более 1,8 тыс., заявил глава Минздрава Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции в Бейруте, сообщает ливанский информационный портал Sawt Beirut International (SBI).

Кроме этого, по данным израильской армии, среди жертв также был командир ракетной системы «Хезболлы» Ибрагим Кубайси. Он был убит во время авиаудара по Бейруту. Ливанская группировка это подтвердила.

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Фото:Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Накануне Al Jazeera со ссылкой на данные Минздрава страны сообщал о 492 погибших и 1645 раненых из-за израильских ударов на юге страны. Среди жертв — 35 детей, 58 женщин и два медработника, отметили тогда в министерстве.

В тот же день, 23 сентября, Израиль начал военную операцию в Ливане, целью которой начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви назвал инфраструктуру «Хезболлы».

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ЦАХАЛ Ливан Израиль жертвы Минздрав
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Число жертв ударов Израиля по Ливану увеличилось до 492 человек
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