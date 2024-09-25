Число жертв на юге Ливана в результате атак Израиля возросло до 569

В результате атак Израиля на юге Ливана число жертв увеличилось до 569 человек, пострадали более 1,8 тыс., заявил глава Минздрава Ливана Фирас Абъяд на пресс-конференции в Бейруте, сообщает ливанский информационный портал Sawt Beirut International (SBI).

Кроме этого, по данным израильской армии, среди жертв также был командир ракетной системы «Хезболлы» Ибрагим Кубайси. Он был убит во время авиаудара по Бейруту. Ливанская группировка это подтвердила.

Накануне Al Jazeera со ссылкой на данные Минздрава страны сообщал о 492 погибших и 1645 раненых из-за израильских ударов на юге страны. Среди жертв — 35 детей, 58 женщин и два медработника, отметили тогда в министерстве.

В тот же день, 23 сентября, Израиль начал военную операцию в Ливане, целью которой начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви назвал инфраструктуру «Хезболлы».