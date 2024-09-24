Посольство России возмутилось признанием Швейцарией голодомора геноцидом

Посольство России выразило возмущение в связи с принятием Национальным советом Швейцарии 24 сентября заявления, признавшего геноцидом голодомор на Украине в 1932-1933 годах.

«Приходится констатировать, что нижняя палата парламента Конфедерации использует грубо извращенную трактовку событий прошлого в качестве «исторического оружия» в гибридной войне Запада против нашей страны», — говорится в заявлении российской дипмиссии. В посольстве отметили, что «миф о голодоморе был сфабрикован ультранационалистическими и русофобскими кругами Украины и Запада», его активно использует Киев для демонизации России.

Дипломаты заявили, что голод случался в СССР не только в эти годы, а вместе с Украинской ССР в 1930-е годы пострадали Поволжье, Северный Кавказ, Урал, Крым и другие регионы.

Решения признать голодомор на Украине геноцидом ранее приняли Европарламент, ряд стран, в том числе США, Польша, Германия, Болгария.

Массовый голод на Украине произошел в 1932–1933 годах. По разным оценкам, за это время погибли от 2 млн до 8 млн человек. Украинские власти признали голод начала 1930-х геноцидом украинского народа в 2006 году.