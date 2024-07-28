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Спикер парламента Молдавии предложил признать голод после войны геноцидом

В парламенте Молдавии идет дискуссия о признании голода в послевоенные годы геноцидом, сообщил Игорь Гросу. По разным оценкам, из-за засухи и неэффективной продовольственной политики тогда погибли от 70 тыс. до 200 тыс. человек
Фото: arhiva.gov.md
Фото: arhiva.gov.md

Голод в Молдавии в послевоенные 1946-1947 годы необходимо признать геноцидом, заявил в эфире телеканала TVR Moldova спикер парламента Игорь Гросу.

По его словам, в парламенте Молдавии идет дискуссия на этот счет. «Есть мнения, что недостаточно иметь только осуждающую декларацию и чтить эти трагические события, но и выйти с такой инициативой», — сказал Гросу (цитата по «РИА Новости»).

После окончания Второй мировой войны Молдавия столкнулась с двухлетней засухой, которая в сочетании с неэффективной продовольственной политикой привела, по разным оценкам, к гибели от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

В 2012 году парламент Молдавии признал тоталитарным коммунистический режим, действовавший на территории Молдавской Советской Социалистической Республики (МССР), и запретил использование его символов — серпа и молота — в политических целях. Депутаты указывали на проведение антинародной политики в МССР, узурпацию власти, репрессии, массовые депортации, насильственные коллективизации, организацию голода, систематическое уничтожение национальной культуры, народных традиций и обычаев, истории и родного языка.

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Украина в свою очередь в 2006-м признавала голод в начале 1930-х годов геноцидом. Тогда, по разным оценкам, погибли от 2 до 8 млн человек. Всего с аналогичной позицией по голодомору выступили 31 страна и ряд международных организаций.

Россия не признает голод начала 1930-х годов геноцидом украинцев, указывая, что тогда он затронул многие регионы СССР. В 2008 году депутаты Госдумы приняли постановление «Памяти жертв голода 1930-х годов на территории СССР», в котором назвали причиной голода насильственную коллективизацию и репрессии, но исключили этнические признаки в его составе.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Молдавия парламент геноцид Вторая мировая война голод
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