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Политика ,  
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ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Тартусом

Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Над сирийским городом Тартус средства ПВО страны перехватили ракеты Израиля, сообщает израильский телеканал i24NEWS.

По предварительным данным, цели израильских ракет располагались в районе Тартуса, по каким именно объектам Израиль попытался нанести удар, телеканал не уточняет.

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Ранее, 13 сентября, подразделения израильского спецназа атаковали в Сирии объект по производству ракет для ливанской группировки «Хезболла».

Накануне вечером генштаб Израиля объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане и ударах по инфраструктуре «Хезболлы».

Ее целью генерал Герци Халеви назвал уничтожение инфраструктуры группировки и создание условий для возвращения домой жителей севера Израиля, который граничит с Ливаном.

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Израиль Сирия ракетный удар ПВО
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