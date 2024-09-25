ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Тартусом

Фото: Amir Levy / Getty Images

Над сирийским городом Тартус средства ПВО страны перехватили ракеты Израиля, сообщает израильский телеканал i24NEWS.

По предварительным данным, цели израильских ракет располагались в районе Тартуса, по каким именно объектам Израиль попытался нанести удар, телеканал не уточняет.

Ранее, 13 сентября, подразделения израильского спецназа атаковали в Сирии объект по производству ракет для ливанской группировки «Хезболла».

Накануне вечером генштаб Израиля объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане и ударах по инфраструктуре «Хезболлы».

Ее целью генерал Герци Халеви назвал уничтожение инфраструктуры группировки и создание условий для возвращения домой жителей севера Израиля, который граничит с Ливаном.