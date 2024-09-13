Израильский спецназ атаковал секретный военный объект в Сирии

The Times of Israel и Reuters писали об ударе по научному центру на западе Сирии. По данным NYT, на объекте производят ракеты для «Хезболлы». После авиаудара израильские военные провели там операцию

Подразделения израильского спецназа атаковали в Сирии объект по производству ракет для ливанской группировки «Хезболла», сообщает New York Times со ссылкой на источники среди западных чиновников.

Речь идет о научно-исследовательском центре, расположенном недалеко от Масьяфа на северо-западе Сирии. Прежде израильские военные неоднократно наносили авиаудары по этому объекту, пояснил собеседник издания. Они не смогли уничтожить укрепленные помещения, для этой цели отправили несколько десятков коммандос. Еще одной целью операции был сбор разведданных о разработке оружия для ливанской группировки.

Спецназ Израиля высадился на объекте с вертолетов. Перед операцией Израиль нанес несколько авиаударов по центру, погибли 18 человек и еще 37 пострадали, что сделало произошедшее одной из самых смертоносных атак на территорию Сирии. Потерь с израильской стороны не было.

Reuters со ссылкой на источники отметил, что на этом объекте работала группа иранских военных экспертов, занимающихся производством химического оружия. Собеседники NYT заявили, что в последние годы там не разрабатывали химическое оружие, а производили ракеты для «Хезболлы».

Издание пишет, что, по мнению израильских чиновников, «Хезболла» решила разместить объект в Сирии, поскольку в группировке сочли менее вероятным удар по объекту в Масьяфе, чем в Ливане. Эксперты отмечают, что объекты в Масьяфе и соседнем городе Махрусе играют ключевую роль в разработке Сирией вооружений.

The Times of Israel писала, что удару 8 сентября подвергся научно-исследовательский центр, который используется Ираном для производства высокоточных ракет класса «земля — земля».

По данным сирийского госагентства Sana, атаке подвергся район близ города Масьяф на западе провинции Хама. В Минобороны страны сообщили также, что под удар попали несколько военных объектов в центральном регионе. ЦАХАЛ не комментировала атаку.

Израиль наносит удары по Сирии с начала гражданской войны в стране в 2011 году. Их основная цель — пресечь попытки передачи оружия ливанской группировке «Хезболла», которую поддерживает Иран, и не дать иранским силам закрепиться вблизи границы с Израилем, отмечает The Times of Israel.