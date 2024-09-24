 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Запорожской области прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Rob Stothard / Getty Images
Фото: Rob Stothard / Getty Images

В подконтрольной Украине части Запорожской области прозвучали взрывы, сообщил глава региона Иван Федоров.

О ЧП Федоров написал дважды — в 21:32 мск и 21:25 мск. О серии взрывов также сообщили «Страна» и «Укринформ».

В 21:22 мск в регионе объявили воздушную тревогу, сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации. Всего предупреждение о тревоге действует в семи областях Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Запорожье и Миргороде прогремели взрывы
Политика

В регионе регулярно звучат взрывы, власти сообщают о повреждении инфраструктуры. Накануне в Запорожье и в районе Миргорода прозвучали взрывы. До этого в регионе объявили воздушную тревогу. После взрывов в ночь на 23 сентября в Запорожье возник пожар.

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне

Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

В России доля потребителей водки выросла до 42% за год

Израиль начал военную операцию в Ливане

Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию

Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни

Турция сократила закупку российской нефти вдвое

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Запорожская область взрыв
Материалы по теме
В Запорожье и Миргороде прогремели взрывы
Политика
В Харькове, Запорожье и Павлограде прогремели взрывы
Политика
В Запорожье сообщили о пожаре после взрывов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 103,41 (+0,19) Инвестиции, 17:43 Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 92,86 (-0,06) Инвестиции, 17:43
В Запорожской области прогремели взрывыПолитика, 22:16
МИД призвал Альянс цивилизаций запретить Киеву преследовать верующихПолитика, 22:07
Кирби заверил, что запрет ВСУ бить оружием США вглубь России действуетПолитика, 22:04
Байден объявит о новой помощи Украине в день встречи с ЗеленскимПолитика, 21:49
«Торпедо» прервало серию из четырех поражений в КХЛСпорт, 21:48
Патриарх Кирилл предостерег от распространения неоязычества среди военныхПолитика, 21:29
ЕИБ выделил Киеву €50 млн на замену российских вагонов метроОбщество, 21:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Польский теннисист пожертвует по €100 за каждый эйс жертвам наводненияСпорт, 21:12
ВТБ поднимет ставки по рыночной ипотекеФинансы, 21:04
AP узнало о повреждении корабля ВМС США на Ближнем ВостокеПолитика, 21:01
Суд продлил до 25 декабря арест экс-замминистра обороны БулгаковаОбщество, 20:55
В Белгороде четыре человека получили ранения после атаки с воздухаПолитика, 20:49
«Хэдхантер» сообщила о байбэке на сумму до ₽10 млрд и «особом» дивидендеИнвестиции, 20:47
Экс-звезда «Ювентуса» перейдет в ЦСКАСпорт, 20:47