В Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной Украине части Запорожской области прозвучали взрывы, сообщил глава региона Иван Федоров.
О ЧП Федоров написал дважды — в 21:32 мск и 21:25 мск. О серии взрывов также сообщили «Страна» и «Укринформ».
В 21:22 мск в регионе объявили воздушную тревогу, сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации. Всего предупреждение о тревоге действует в семи областях Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В регионе регулярно звучат взрывы, власти сообщают о повреждении инфраструктуры. Накануне в Запорожье и в районе Миргорода прозвучали взрывы. До этого в регионе объявили воздушную тревогу. После взрывов в ночь на 23 сентября в Запорожье возник пожар.
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