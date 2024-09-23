В Запорожье и Миргороде прогремели взрывы

В Запорожье и в районе Миргорода на Украине прозвучали взрывы, сообщает издание «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

О звуках взрывов в Миргородской общине около 22:30 сообщил телеграм-канал «Общественного», освещающий ситуацию в Полтавской области. До этого в регионе объявили воздушную тревогу.

Две серии взрывов прозвучали и в Запорожье, сообщило «Общественное». Сначала они послышались примерно в 21:15, а затем — в 22:45. Сообщения об этом поступали на фоне воздушной тревоги в регионе. Информацию подтвердил глава подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

23 сентября в Запорожье уже звучали взрывы. Кроме того, они прогремели в Харькове и Павлограде Днепропетровской области. Все эти три региона расположены на востоке страны. Город Запорожье остается под контролем Киева. Вся Запорожская область вместе с Херсонской областью, ДНР и ЛНР вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года.