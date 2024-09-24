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Военная операция на Украине ,  
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Кирби заверил, что запрет ВСУ бить оружием США вглубь России действует

Сюжет
Военная операция на Украине
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США не отменяли запрет на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России с помощью американского оружия, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает «РИА Новости».

Президент страны Джо Байден не менял свою позицию по теме ударов вглубь России, отметил Кирби.

«Президент последователен в том, что наша политика в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России, он не внес никаких изменений в политику по этому вопросу», — сказал координатор Белого дома.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

В середине сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми посетили Киев и обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским в том числе снятие ограничений на использование западного оружия.

Позднее Байден встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По словам источников AP, британский премьер добивался от президента США одобрения, чтобы разрешить Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. В Госдепе по итогам встречи заявили, что никаких объявлений об изменении позиции по ударам вглубь России у ведомства нет.

Применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», заявлял в середине сентября президент Владимир Путин.

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