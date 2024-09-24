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Военная операция на Украине ,  
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Суд в ЛНР дал гражданину Украины 13 лет колонии за шпионаж

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил гражданина Украины к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже, сообщает региональная прокуратура.

Его признали виновным в шпионаже — ст. 276 Уголовного кодекса. Суд установил, что в январе 2023 года Виктор Солдатко «добровольно собирал данные» о перемещении и дислокации российских военных в Новопсковском районе ЛНР и передавал их украинским спецслужбам.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Солдатко к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

После начала военной операции на Украине суды неоднократно выносили приговоры за передачу данных украинским спецслужбам. Так, в конце августа суд в Санкт-Петербурге приговорил мужчину к десяти годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. По версии следствия, он собирал и передавал информацию для удара по российским военным по заданию иностранной разведки.

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