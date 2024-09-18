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Военная операция на Украине ,  
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На россиянина завели дело о госизмене за перевод криптовалюты ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре за перевод криптовалюты ВСУ, сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю.

«Установлено, что задержанный перевел свои деньги с использованием криптовалютных инструментов для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования», — рассказали в ведомстве, (цитата по ТАСС).

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Дело завели по ст. 275 Уголовного кодекса — государственная измена. Максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

В ведомстве полагают, что мужчина совершил госизмену путем оказания финансовой помощи ВСУ, чья деятельность направлена против безопасности России.

Накануне по делу о госизмене сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя. Его подозревают в сборе и передаче украинским спецслужбам данных о местоположении российских военных.

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Полина Попова
Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре госизмена криптовалюта ВСУ
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