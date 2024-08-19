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Военная операция на Украине ,  
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В Петербурге украинец получил 10 лет за передачу данных для удара ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчина, находясь на территории Украины, собрал информацию для удара ВСУ по российским военным, после чего украинская армия обстреляла российских мотострелков. Он объяснил, что действовал в интересах своей родины
Виктор Руденко
Виктор Руденко (Фото: dslebedeva_official / Telegram)

Санкт-Петербургский городской суд приговорил гражданина Украины Виктора Руденко к десяти годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Руденко поддерживает власти Украины и негативно относится к действиям России, в связи с чем решил по заданию иностранной разведки собрать и передать информацию для удара по российским военным, следует из постановления суда. Находясь в марте 2022 года на территории Украины, он совершил задуманное, после чего российское подразделение мотострелковой дивизии подверглось минометному обстрелу ВСУ в том населенном пункте, в отношении которого Руденко собирал данные. В пресс-службе отметили, что эти сведения не были гостайной, но могли использоваться против безопасности России.

«Руденко не оспаривал фактических обстоятельств, но виновным себя не признал, пояснив, что в содеянном он не раскаивается, так как действовал в интересах своей родины», — рассказала представитель пресс-службы Дарья Лебедева и добавила, что в дату вынесения приговора отмечается День мотострелковых войск.

Согласно карточке дела, оно поступило в суд в мае 2022 года.

Статья о шпионаже (276 УК) предусматривает в качестве предельной меры наказания лишение свободы на срок до 20 лет.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина шпионаж Санкт-Петербург Военная операция на Украине
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