Госдума одобрила поправки о компенсации за неиспользованные отгулы

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий работодателя выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Изменения планируется внести в Трудовой кодекс, инициативу предложил кабинет министров.

Согласно действующему законодательству, работнику, вышедшему на смену в выходной или нерабочий праздничный день, может быть предоставлен другой день для отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий день оплачивается как обычный рабочий, а день для отдыха — не оплачивается как выходной.

В пояснительной записке авторы поправок утверждают, что законодательством прямо не регламентирован механизм определения даты предоставления дополнительного дня отдыха. Не урегулирован и вопрос предоставления сотруднику при увольнении денежной компенсации в случае неиспользования такого выходного, отметили депутаты.

На практике это приводит к тому, что работник в случае увольнения лишается как дней отдыха, выбранных в качестве компенсации работы в выходной, так и повышенной оплаты такой работы в случае, если он не использовал эти дни до увольнения.

В январе Минтруд предложил внести поправки в Трудовой кодекс, которые обяжут работодателей при увольнении сотрудников компенсировать работу в выходные и праздничные дни. Предлагаемые изменения позволили сотрудникам при увольнении выбирать один из двух вариантов компенсации за работу в выходные и праздники — дополнительный отдых или денежную доплату. Поправки одобрили и приняли в мае.